В Нижнем Тагиле бизнесмен избежал лишения водительских прав благодаря снимкам «Яндекс.Карт» и Google.Maps

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила не стал лишать водительских прав екатеринбургского бизнесмена, которого обвинили в обгоне по встречке через сплошную линию разметки, пишет E1.ru.

Дорожный эпизод произошёл в декабре 2020 года недалеко от Кушвы: водителя остановил экипаж ГИБДД и сообщил ему, что он совершил запрещённый правилами обгон через сплошную линию. При этом инспекторы отказались ехать на место и составлять схему правонарушения, чтобы зафиксировать там наличие сплошной линии — вместо этого у них имелась видеозапись, сделанная с пригорка с расстояния примерно в километр. Её они позднее и предоставили мировому судье. Первый суд вынес решение лишить водителя прав, однако бизнесмен обратился к юристам, которые составили апелляцию и обратились в Тагилстроевский районный суд.

«Во второй инстанции мы представили суду спутниковые снимки, на которых было отчётливо видно, что сплошная разметка в месте предполагаемого правонарушения отсутствует. Также в режиме панорамных снимков мы виртуально проехали по дороге в месте предполагаемого правонарушения, что зафиксировали на видеопротокол. Как вы понимаете, на видеопротоколе также не было никаких сплошных линий разметки. На обоих сервисах была видна обычная прерывистая линия», — рассказал руководитель правового центра «Репутация» Андрей Еланцев.

Автоинспекторы на повторном судебном заседании не присутствовали, но приведённые ими доводы оказались слабее: качество видеофиксации было крайне низким, из-за большого расстояния разметка на дороге была неразличима. Также в деле имелась документация со схемой движения на данном километре дороги, но чётко обозначенной сплошной линии там не прослеживалось. Кроме того, документы были старыми, от 2012 года. Всё это убедило суд в невиновности водителя.