В Нижнем Тагиле безработная женщина ограбила пенсионера

Полицией Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража» в отношении 34-летней безработной и ранее судимой местной жительницы, подозреваемой в хищении денег у 77-летнего пенсионера. По версии следствия, в минувший понедельник пожилой мужчина приобрёл в магазине пятилитровую бутылку воды, но в силу возраста не смог её самостоятельно дотащить до дома. На помощь пришла молодая женщина, которая предложила донести покупку.

«Когда они пришли в частный дом на улице Огнеупорной, пожилой мужчина поблагодарил незнакомку и она ушла. Ночью мужчина проснулся от шороха в своей комнате и в темноте увидел ту самую незнакомку, которая помогла донести воду, с фонариком. На вопрос, что она здесь делает, незнакомка ответила, что замёрзла и хочет кофе. Дедушка напоил женщину горячим напитком, и она вновь исчезла. Наутро пенсионер не досчитался 4,5 тысячи рублей, которые лежали в кармане куртки, и обратился за помощью в полицию», – сообщает пресс-группа ММУ МВД «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Потерпевший опознал в женщине свою гостью, а та дала признательные показания.

«Со слов задержанной, когда она первый раз пришла к одинокому пенсионеру, поняла, что старик не закрывает входную дверь, и увидела, где он хранит деньги. Ближе к ночи, употребив спиртное, у неё возник умысел вновь прийти в тот же дом и похитить деньги. К моменту задержания злоумышленница потратила чужие деньги на личные нужды», – уточняют в полиции.

Агентство новостей «Между строк»