В Нижнем Тагиле безработная на улице ограбила 70-летнего мужчину

Полицейские ОП № 17 Нижнего Тагила возбудили уголовное дело в отношении 28-летней уроженки Астрахани, которая обвиняется в уличном ограблении. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», в дежурную часть обратился 70-летний мужчина, который заявил, что подвергся нападению неизвестной женщины. Поздно вечером он вышел на прогулку со своей собакой, проходившая мимо незнакомка попросила у него денег, но пенсионер ответил отказом. После этого женщина резко сорвала с его шеи золотую цепочку с крестиком, а вторую руку ловко запустила в карман брюк и вытащила пенсионное удостоверение, в котором находилось 1500 рублей.

«Тагильчанин быстро среагировал и успел схватить убегавшую злоумышленницу за сумку-рюкзак, висевшую у неё за спиной, которая так и осталась в его руках. Общий ущерб, причинённый потерпевшему, составил 7 тысяч рублей», — пояснили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение оперативников уголовного розыска попала 28-летняя уроженка Астрахани. В 2012 году женщина, лишённая родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребёнка, была осуждена за неуплату средств на его содержание и отбывала наказание в исправительной колонии в Кировграде. После освобождения с 2014 года она осталась в Нижнем Тагиле. У женщины имеется малолетний ребёнок, воспитанием и содержанием которого она не занимается. Он находится на иждивении бабушки. Задержанная призналась в совершённом преступлении и рассказала, что похищенное имущество продала неизвестному. В настоящее время подозреваемая помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Сотрудники полиции устанавливают место сбыта похищенных ювелирных изделий.