В Нижнем Тагиле безответственный отец подвергает угрозе детей на дороге (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась возмущённая читательница. Женщина заметила у дома № 3а на улице Циолковского мужчину на велосипеде с прицепом, в котором находились двое маленьких детей. Выехав на проезжую часть, мужчина поехал в сторону улицы Газетной.

«Отец выезжает на проезжую часть, перевозя девочек в прицепе позади себя. Прицеп мягкий, ничем не защищённый, закрывается на замок, который они могут и сами открыть», — делится тагильчанка.

UPD: обновлено в 16:15

«Такое поведение недопустимо, отец подвергает жизнь и здоровье детей опасности. Данная перевозка не соответствует требованиям ПДД РФ. Перевозка детей на велосипеде разрешается только в специальном сидении, установленном на велосипеде. По данному факту Госавтоинспекция проведёт проверку», — уточнили АН «Между строк» в городской ГАИ.

Ели вы узнали этого мужчину, то напишите нам в редакцию в личные сообщения в соцсетях.