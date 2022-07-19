В Нижнем Тагиле без вести пропал 40-летний мужчина

12 июля в Нижнем Тагиле пропал 40-летний Александр Борисов. Накануне вечером в полицию с заявлением обратился его брат, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Брат пропавшего пояснил, что утром они вместе собирались поехать на кладбище. Александр пошёл до магазина за сигаретами и не вернулся. Его телефон и документы остались дома. Мужчина злоупотребляет алкоголем. В настоящее время сотрудники полиции проверяют его возможных знакомых.

Приметы пропавшего мужчины: среднего роста, худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы, короткую стрижку. На момент пропажи был одет в чёрные брюки, чёрную футболку и кроссовки. Сильно сутулится. Руки в шрамах.

В полиции просят всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, позвонить в дежурную часть по телефону +7 (3435) 47-70-02 или на линию 02 с любого оператора сотовой связи.