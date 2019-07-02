В Нижнем Тагиле бесследно пропал 28-летний мужчина

В Нижнем Тагиле полиция и родственники разыскивают 28-летнего Тимофея Романенко, который пропал утром 27 июня и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По словам супруги Тимофея Анастасии, в минувший четверг её муж попал в небольшое ДТП на грузовой «Газели» «Тагилхлеба» возле газовой заправки на Восточном шоссе.

«Насколько я знаю, ДТП регистрировать не стали и разобрались на месте, – рассказала АН “Между строк” Анастасия. – В это время мимо проезжал начальник Тимофея, он сказал мужу, что разберётся сам и отправил Тимофея домой. По какой-то причине муж оставил телефон в машине, а сам пошёл домой в сторону Сухоложского посёлка».

С этого момента Тимофея никто не видел, и на работе он не появлялся. Анастасия также пояснила, что муж не увлекался спиртным и надолго из дома не пропадал.

Тимофей Романенко был одет в спортивные брюки черного цвета, тёмные кроссовки, серую кепку с черным козырьком и серую толстовку. Мужчина носит очки, есть татуировка на левой руке. Худощавого телосложения, рост примерно 175-180 сантиметров. Любую информацию о местонахождении Тимофея Романенко просят сообщить по телефону: 8(3435)97-68-02.