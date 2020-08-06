В Нижнем Тагиле бдительные граждане помогли ГИБДД задержать пьяного водителя

Накануне вечером в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила поступило сообщение, что у алкомаркета на проспекте Вагоностроителей припаркован белый автомобиль Skoda, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали АН «Между строк» в городском отделе пропаганды, на место был направлен ближайший наряд ДПС, который заметил, как в автомобиль садится мужчина и трогается с места. Инспекторы через громкоговоритель потребовали водителя остановиться, но мужчина только прибавил скорость. Погоня продолжалась несколько кварталов, пока злоумышленник в районе дома № 24а по улице Молодёжной не справился с управлением и не вылетел на газон, где врезался в электроопору. Инспекторы на месте провели медосвидетельствование, которое показало у 37-летнего мужчины около 1 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Задержанный был доставлен в отдел полиции № 17, где на него был составлен протокол по статье КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». В полиции уточнили, что мужчина ещё в 2011 году привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В дорожной полиции отмечают, что тагильчане очень активно обращаются в ГИБДД с сообщениями о пьяных водителях.

«Количество звонков в дежурную часть о пьяных водителях зависит от дня недели, — говорит начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Ксения Парамонова. — Среди рабочей недели их не так много, а уже начиная с пятницы количество обращений увеличивается. В предпразничные и праздничные дни может поступить до 30 звонков за сутки».

ГИБДД Нижнего Тагила призывает всех участников дорожного движения присоединиться к проблеме нетрезвых водителей и своевременно сообщать о лицах, которые управляют транспортным средством в алкогольном опьянении или садятся за руль в нетрезвом состоянии по телефонам: 8(3435)47-70-01, 8(3435)25-00-44.