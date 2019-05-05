В Нижнем Тагиле байкеры открыли мотосезон

После долгой зимы тагильские байкеры стряхнули пыль со своих мотоциклов и традиционным мотопробегом открыли летний сезон.

3 мая колонна из 60 мотоциклов стартовала от кинотеатра «Современник» и проехала по маршруту трамвая № 3. И это несмотря на то, что в нескольких городах Свердловской области сходку отменили из-за дождей. Тагильских мотоциклистов непогода не остановила.

«Для байкеров это праздник, событие, Новый год. У нас начинается новый сезон, мы все выезжаем на дороги. Зимой мы все пересели в машины, а теперь лето, и впереди у нас фестивали, путешествия», — рассказал организатор мотопробега Станислав Волков.

Всего в Нижнем Тагиле два мотоклуба: Revolvers и ScythianS. В этом году они впервые собрались большой дружной компанией и вместе отпраздновали старт нового сезона.