​​​​​​​В Нижнем Тагиле байкер разогнался до 150 км/ч по Черноисточинскому шоссе и устроил «шашечки» у ж/д вокзала (ВИДЕО)

Байкер из Верхней Туры Сергей Шефер на своей страничке во «ВКонтакте» выложил видеозаписи, где он катается по улицам Нижнего Тагила. При этом мотоциклист грубо нарушает правила дорожного движения: превышает скорость и хаотично перестраивается между рядами. На записи видно, как при езде по Черноисточинскому шоссе цифры на спидометре байка превышают 150 км/ч. Во время движения по улице Садовой байкер демонстрирует «опасное вождение», несколько раз перестраиваясь из ряда в ряд, и несколько раз поднимает мотоцикл на заднее колесо.

В отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк» заявили, что такое управление двухколёсным транспортным средством недопустимо и может привести к дорожно-транспортному происшествию.

«Водитель мотоцикла нарушает правила дорожного движения, превышает скоростной режим (ст. 12.9 КоАП РФ), не выполняет требования ПДД о подаче сигналов перед перестроением (ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ), на круговом движении не уступает дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения (ст. 12.14 ч. 3 КоАП РФ)», — пояснили в Госавтоинспекции.

В дорожной полиции также отметили, что с начала года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 6 ДТП с участием мотоциклистов.