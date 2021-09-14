Общество

В Нижнем Тагиле банда вымогала деньги с людей от имени фонда «Город без наркотиков»

14.09.2021 13:51
В Нижнем Тагиле банда вымогала деньги с людей от имени фонда «Город без наркотиков»

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу против одного из участников преступной группировки, работавшей под видом сотрудников фонда «Город без наркотиков». Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, мужчины вымогали у потерпевших деньги и ценности, обещая взамен не привлекать их к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. 

Первый доказанный случай произошёл 18 октября 2020 года. Осуждённый Владислав Д. и его сообщник напали на тагильчанина и, угрожая ножом, потребовали у мужчины 20 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Получив отказ, они пообещали избить его и отрезать палец на руке, если пострадавший не выдаст им других наркопотребителей. Тогда потерпевший сообщил преступникам имя другого человека, который торговал наркотиками.

На следующий день преступники приехали к дому второй жертвы, которую выдал первый потерпевший. Они силой затащили мужчину в машину к осуждённому, где вновь представились сотрудниками фонда «Город без наркотиков». Сообщники требовали 100 тысяч рублей, в противном случае грозились сдать мужчину в полицию. Для устрашения они подвезли тагильчанина к отделу полиции № 16.

Жертве пришлось снять в банкомате 47,5 тысячи рублей. Также часть денег он отдал золотом: мать пострадавшего скинула сыну с балкона свои украшения. Всего мужчина отдал ювелирных изделий на 106 тысяч рублей.

«Обвиняемый и второй участник были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 16. Расследованием уголовного дела занимались следователи Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское", которые предприняли необходимые меры для возмещения причинённого ущерба потерпевшим. Обвиняемый вернул похищенные деньги», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» 

За разбой Владислава Д. приговорили к 3 годам лишения свободы, а за грабёж — к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. Путём частичного сложения наказания срок уменьшен до 4,5 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело против его сообщника выделено в отдельное производство.

  • Филиал фонда «Город без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле в 2006 году. Сотрудники фонда оказывали содействие правоохранительным органам в борьбе с наркоторговлей: собирали и анализировали информацию о наркоторговцах, находили закупщиков и закупочные деньги для проведения контрольных закупок наркотиков и т. д. В 2010 году нижнетагильский филиал закрылся. 
Copyright
Telegram mstrok.ru