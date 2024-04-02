В Нижнем Тагиле банда подростков кошмарит автомобилистов

Полиция Нижнего Тагила задержала двух подростков, которые в начале апреля по ночам пытались угнать несколько автомобилей. Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», школьники вскрыли припаркованные машины на улице Красной, 10а и во дворе дома № 111 на улице Пархоменко. В комментариях очевидцы сообщили, что таких эпизодов зарегистрировано не менее шести за последнее время. Уточняется, что жертвами угонщиков стали в основном отечественные легковушки.

«Сотрудники отдела полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” задержали двух подростков 13-14 лет, которые уже состоят на учёте в ПДН. Проводится проверка», — рассказали паблику «Инцидент Нижний Тагил» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».