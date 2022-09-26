В Нижнем Тагиле банда хулиганов терроризирует семью, пожаловавшуюся на шумных соседей  

В Нижнем Тагиле банда неизвестных повредила автомобиль жительницы Красного Камня Ирины. Инцидент произошёл в ночь на 25 сентября, злоумышленники разбили лобовое стекло автомобиля, порезали все колёса и разлили кислоту на капот, из-за чего от него отслоилась краска.

«Это уже не первый случай, когда из-за вандалов страдает наш автомобиль. В июле этого года нам уже резали колёса, но тогда в ОП № 18 полицейские отказались возбуждать дело. Мне сказали, что ущерб слишком мал, около 20 тысяч рублей», — рассказала АН «Между строк» владелица испорченного автомобиля Ирина.

Как пояснила пострадавшая, её автомобиль Geely Emgrand X7 припаркован во дворе дома на улице Пархоменко вместе с десятками других, но именно её машина регулярно становится целью вандалов. Ирина уверена, что злоумышленником является её сосед по загородному участку.

«У меня есть предположение, кто является организатором этих актов вандализма. Этот человек — наш сосед по дому в частном секторе. Изначально на соседний с нами участок заехала молодая пара и активно начала строиться. В итоге они построили дом и стали сдавать его в аренду. В результате рядом с нашим домом начались шумные пьянки с музыкой и фейерверки. Мы много раз пытались поговорить с собственниками, но всё без толку, поэтому каждый раз мы вызываем полицию, что, наверное, мешает им вести бизнес. Думаю, они портят нам машину из мести. Мы знаем, где этот человек может находиться и как с ним поговорить, но полиции нет до этого дела. Мы даже сами по камерам его опознали, прогоняя видеозаписи через фильтры», — заявила женщина.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили, что 25 сентября в ОП № 18 поступило сообщение о порче автомобиля Geely Emgrand X7. Сейчас по данному факту организована проверка, по результатам которой будет вынесено законное решение. В ведомстве подтвердили, что этим летом Ирине отказали в расследовании в связи с незначительностью ущерба, однако подчеркнули, что если между двумя эпизодами будет доказана связь, то ответственность злоумышленники понесут за оба случая.