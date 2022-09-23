В Нижнем Тагиле бабушка отдала 300 тысяч рублей за «стабилизатор напряжения» 

В Нижнем Тагиле 84-летняя жительница Красного Камня лишилась 300 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», бабушку развёл на крупную сумму сотрудник фирмы по установке окон.

Всё началось со звонка сотрудника по ремонту окон, который предложил пожилой тагильчанке выполнить работы по обслуживанию пластиковых окон. После того как женщина согласилась оплатить услуги, к ней домой приехал мужчина, с которым она заключила договор. Он сразу выполнил обещанные работы.

Через некоторое время мужчина вернулся с «проверкой» и попросил женщину использовать розетку в её квартире для зарядки телефона. Позже он сообщил ей, что зарядное устройство сгорело от сильных скачков напряжения и, чтобы избежать повторения ситуации, рекомендовал установить стабилизатор напряжения за 300 тысяч рублей. Доверчивая бабушка отдала злоумышленнику требуемую сумму.

Только после того, как «специалист» ушёл, не оставив никаких документов, женщина поняла, что её обманули и обратилась в ближайший отдел полиции. Вскоре после обращения полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее несудимый 23-летний мужчина, работающий в компании по установке окон.

В данный момент в отделе полиции № 18 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ведётся расследование. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Решается вопрос о возмещении потерпевшей причинённого ущерба.