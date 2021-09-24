В Нижнем Тагиле бабушка из-за оставленной свечи устроила пожар

Утром 24 сентября в пятиэтажном многоквартирном доме по адресу Окунева, 28 произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, в квартире на 4-м этаже сгорели все домашние вещи пожилой тагильчанки 1937 года рождения.

Рано утром бабушка зажгла поминальную свечу в комнате и отлучилась на кухню. Через некоторое время она услышала треск. Вернувшись в комнату, увидела сильный дым. Пенсионерка самостоятельно покинула квартиру.

Пожарных вызвал сосед. По предварительным данным, причиной пожара стало оставление источника открытого горения без присмотра.