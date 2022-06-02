В Нижнем Тагиле азартный отец-пенсионер хотел, чтобы сын выплачивал ему алименты

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обратился мужчина-пенсионер: он хотел, чтобы его едва достигший совершеннолетия сын содержал его, выплачивая алименты. Как сообщается на сайте суда, ответчик ещё студент и живёт с матерью, которая его обеспечивает.

«Истец указал, что его пенсия составляет всего 16 тысяч рублей, из которых он оплачивает коммунальные расходы и покупает лекарства, имеет кредитные обязательства. На какие нужды был взят кредит, истец суду говорить отказался», — сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда.

В судебном разбирательстве было установлено, что пенсионер ещё и работает, его заработная плата составляет 25 тысяч рублей. Кроме того, мужчина незадолго до обращения в суд получил крупную сумму денег, которую, как он пояснил суду, потратил на азартные игры.

Также суд установил, что ответчик, будучи студентом, проживает с матерью, которая материально ему помогает. Помимо сына у истца есть старшая дочь. Суд отказал пенсионеру в удовлетворении иска о получении материальной помощи со стороны детей в полном объёме.