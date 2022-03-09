В Нижнем Тагиле автовладельцы отсудили полмиллиона рублей за рухнувший на их автомобили снег с крыши

Тагильчане отсудили полмиллиона рублей за рухнувший на их автомобили снег с крыши. Инцидент произошёл у дома № 13 на улице Правды на Вагонке. Как сообщает Tagilcity.ru, Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел иск о возмещении ущерба пострадавших автомобилей Volkswagen Polo и Skoda Fabia.

В здании, с крыши которого сошла снежная лавина, находятся Нижнетагильский центр занятости, Муниципальный архив социально-правовых отношений и Служба судебных приставов. Этим организациям данные помещения были переданы в безвозмездное пользование администрацией Нижнего Тагила, поэтому на них и лежит ответственность за содержание мест общего пользования.

Экспертизой доказано, что стоимость ремонта Volkswagen составит 228,9 тысячи рублей, а утрата товарной стоимости машины составляет 25,4 тысячи рублей. Восстановление Skoda обойдется владелице в 246,8 тысячи рублей.