В Нижнем Тагиле автомобилист решил отремонтировать «Волгу» и спалил её

В субботу, 23 апреля, около шести часов вечера на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре на улице Новой на Руднике им. III Интернационала. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, горел автомобиль «Волга». Владелец машины решил отремонтировать её при помощи сварки, из-за чего загорелись задние сиденья.

«Мужчина загнал машину на эстакаду у себя на участке, чтобы отремонтировать подкрылок автомобиля. Не сняв задние сиденья, он начал сварочные работы. При длительном воздействии высоких температур на металлические детали дна автомобиля загорелся наполнитель заднего сиденья», — отметили в отделе надзорной деятельности МЧС.

Возгорание потушили до прибытия пожарных и спасателей. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Дознаватели МЧС проводят проверку.