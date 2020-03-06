В Нижнем Тагиле автомобиль загорелся на ходу

Вечером 5 марта в Нижнем Тагиле во время движения загорелся автомобиль Renault Kaptur, сообщает отдел надзорной деятельности МЧС. Инцидент произошёл возле дома № 26 по улице Аганичева. Уточняется, что водитель сначала почувствовал запах гари, а потом увидел вырывающиеся из-под капота языки пламени. Мужчина позвонил в пожарную охрану, приступил к самостоятельному тушению. До приезда пожарных ему удалось справиться с возгоранием подручными средствами. Прибывшие к месту вызова пожарные убедились в отсутствии угрозы возникновения повторного возгорания. В результате происшествия повреждён моторный отсек транспортного средства. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность двигателя.