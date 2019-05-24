В Нижнем Тагиле автомобиль такси «Везёт» на пешеходном переходе сбил девушку (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 16-летняя девушка, произошло утром 24 мая у дома № 29 по улице Победы в Нижнем Тагиле. По информации городского отдела пропаганды ГИБДД, около 8:30 Daewoo Nexia под управлением 59-летнего мужчины совершила наезд на девушку-подростка, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правого бедра, ссадины правой лодыжки и левой голени. После осмотра медиков пострадавшая была отпущена домой.

Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на очевидцев, в момент аварии водитель осуществлял заказ такси службы «Везёт», а в салоне автомобиля находились несовершеннолетние дети.

С начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 34 наезда на пешеходов, в результате которых три человека погибли, 31 получил травмы различной степени тяжести. Девять наездов на пешеходов произошли на пешеходных переходах.