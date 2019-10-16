В Нижнем Тагиле автомобиль сбил маму с ребёнком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Инцидент произошёл 15 октября в период с 20:00 до 20:30 в Тагилстроевском районе на перекрёстке улиц Балакинской и Черноморской. 39-летняя женщина с 13-летним ребёнком переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбил чёрный автомобиль, а после скрылся с места происшествия. В результате ДТП мама с ребёнком получили ушибы и ссадины, после осмотра врачами отпущены домой.

«Пешеходы поясняют, что завершали переходить проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль, который они до этого видели, но он был очень далеко от пешеходного перехода», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Сейчас Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП. Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 8 (3435) 47-70-01, 97-65-84.