В Нижнем Тагиле автомобиль сбил девятилетнего школьника на самокате

Сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около 17:20 у дома № 42 по улице Тельмана на Вагонке. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 32-летний водитель Hyundai Accent сбил девятилетнего ребёнка на самокате, который пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. В результате удара мальчик получил сотрясение головного мозга и ссадины. После осмотра медиками был госпитализирован в ЦГБ № 4.

«Уважаемые водители, с наступлением тёплого периода на улицах увеличивается количество детей. Будьте внимательны при управлении транспортным средством, ведь вы управляете источником повышенной опасности. Помните, что дети могут появиться внезапно, снижайте скорость в местах скопления детей, а также при подъезде к пешеходным переходам», — напоминают в Госавтоинспекции.