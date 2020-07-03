В Нижнем Тагиле автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста  

ДТП произошло 2 июля около 14:20, когда Nissan Murano выезжал со двора в районе дома № 22 по улице Орджоникидзе. В этот момент 16-летний велосипедист выехал на прилегающую территорию из-за края дома. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, столкновения не удалось избежать из-за закрытого обзора. За рулём авто в момент ДТП находился 58-летний мужчина со стажем вождения 19 лет.

В результате аварии юноша был отпущен домой с ушибленной раной головы и подозрением на сотрясение головного мозга.