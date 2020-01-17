В Нижнем Тагиле автомобиль Росгвардии попал в аварию

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии произошло накануне, 16 января, в районе дома № 13 по улице Космонавтов. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 14:00 51-летний водитель «Газели» при перестроении не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с патрульным ВАЗ-2114, двигающимся в попутном направлении по трамвайным путям. В аварии никто не пострадал, на водителя «Газели» составлен протокол об административном правонарушении. Были ли у автомобиля Росгвардии в этот момент включены проблесковые маячки, не уточняется.

«В четверг, 16 января, в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло ДТП с участием служебного автомобиля вневедомственной охраны, следовавшего по сигналу тревоги на охраняемый объект. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что виновником ДТП стал водитель ГАЗ-3302, который нарушил п. 8.5 правил дорожного движения», — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.