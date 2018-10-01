В Нижнем Тагиле автомобиль ФССП попал в аварию

Утром 1 октября на перекрёстке улиц Красноармейской и Серова произошло ДТП с участием служебного автомобиля Федеральной службы судебных приставов. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 10:30 кроссовер Toyota под управлением 28-летней женщины поворачивал налево на улицу Красноармейскую, а автомобиль ВАЗ-2111 ФССП в это время проезжал перекрёсток на зелёный сигнал светофора. От удара отечественная легковушка вылетела с проезжей части и врезалась в ограждение. В аварии никто не пострадал.