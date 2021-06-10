В Нижнем Тагиле автоледи сбила велосипедиста на пешеходном переходе

Утром 10 июня у дома № 11 на проспекте Мира произошло ДТП с участием велосипедиста. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 40-летняя водитель Toyota Auris, следуя со стороны проспекта Строителей, сбила 35-летнего мужчину на велосипеде, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения велосипедист получил травму головы и перелом голени. Мужчине потребовалась госпитализация.

«Женщина пояснила автоинспекторам, что подъезжала к нерегулируемому пешеходному переходу и неожиданно на него выехал мужчина на велосипеде. Водитель предприняла меры к остановке транспортного средства, но избежать столкновения не удалось», — пояснили в дорожной полиции.

С начала 2021 года на территории Нижнего Тагила это уже второе ДТП с участием велосипедистов. 1 июня на Вагонке на улице Вагоностроителей 32-летний мужчина за рулём Audi сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребёнок с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу.

ГИБДД напоминает, что согласно ПДД, подъезжая к пешеходному переходу, велосипедист должен спешиться.