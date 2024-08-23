В Нижнем Тагиле автоледи сбила ребёнка-велосипедиста

Сегодня, 23 августа, около 10:00 в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 104 на улице Бригадной 35-летняя женщина на Geely сбила 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, мальчику на месте ДТП оказали медицинскую помощь, с травмами ноги и руки он был отпущен домой.

Инспекторы ДПС установили, что мальчик на велосипеде направлялся из дома на тренировку с разрешения родителей, которые контролировали его местоположение. В момент происшествия на ребёнке отсутствовали средства индивидуальной пассивной защиты.

«Установлено, что водитель автомобиля 35-летняя женщина является жителем Нижнего Тагила, общий стаж управления автомобилем в категории “В” составляет 14 лет. В течение 2024 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. В отношении водителя проведена процедура медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, водитель трезва», — сообщили в дорожной полиции.

Автоинспекторам водитель пояснила, что при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода на неё неожиданного выехал велосипедист. Она применила экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

По факту ДТП проводится проверка. Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.