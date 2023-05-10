В Нижнем Тагиле автоледи сбила 8-летнего мальчика

Накануне, 9 мая, около 17:00 в Нижнем Тагиле у дома № 226 на улице Урожайной произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД города, 39-летняя автоледи на автомобиле Suzuki, следуя со стороны улицы Киевской в сторону улицы Алтайской, допустила наезд на 8-летнего ребёнка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте, в зоне её видимости. Мальчик был доставлен в больницу, после осмотра специалистами был отпущен домой.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что женщина имеет стаж вождения категории В 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД за 2023 год привлекалась 7 раз, все нарушения связаны с превышением допустимого скоростного режима. На момент аварии она была трезва.

«По факту случившегося водитель пояснил, что двигался в прямом направлении по улице Юности со скоростью 30 км/ч, видел, как по обочине идёт несовершеннолетний, но мальчик резко выбежал на проезжую часть, вследствие чего избежать наезда не удалось. Несовершеннолетний пояснил, что направлялся домой с прогулки, начал перебегать проезжую часть в неустановленном месте, не убедившись в безопасности перехода», — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В дорожной полиции отметили, что в ближайшее время посетят школу, где учится мальчик, и проверят, насколько хорошо там изучаются правила дорожного движения и какие мероприятия были проведены за этот учебный год.

ГИБДД напоминает пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о том, что родители должны контролировать​ досуг своих детей, регулярно проводить с ними беседы о правилах безопасного поведения на дорогах. Напоминать, что дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу, предварительно посмотреть по сторонам и убедиться в своей безопасности.