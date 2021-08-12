В Нижнем Тагиле автоледи с наркозависимостью лишили водительских прав

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила лишила страдающую наркоманией женщину водительских прав. Об этом АН «Между строк» сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате прокурорской проверки была выявлена гражданка, страдающая наркоманией — синдромом зависимости вследствие употребления смешанных и других психоактивных веществ. При этом гражданка имела право на управление автотранспортными средствами категорий В, В1», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд административный иск в отношении женщины о лишении прав на управление автомобилем. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.