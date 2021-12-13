В Нижнем Тагиле автоледи пожаловалась на автохамов, игнорирующих дорожные знаки и создающих пробки

Автолюбители Нижнего Тагила жалуются на водителей, которые регулярно нарушают ПДД на перекрёстке Восточное шоссе — Фестивальная. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Оксана, из-за того, что водители игнорируют знак «Направления движения по полосам», на данном участке постоянно образуются пробки.

По словам девушки, автомобилисты при движении со стороны Тагилстроя и повороте направо на улицу Фестивальную должны пользоваться крайне правой полосой для съезда. Но водители проезжают дальше до светофора, игнорируют знак и уже там выполняют поворот.

«Многие хитрые водители едут дальше на светофор и там поворачивают направо на Фестивальную, чтобы быть на главной. В итоге искусственно создаётся пробка. Потому что иначе, пока бы все ехали на Вагонку, на Фестивальной движение бы слегка рассасывалось», — рассказывает Оксана.

Девушка уже несколько раз обращалась в дежурную часть ГИБДД с просьбой навести порядок на этом перекрёстке, на что ей ответили: «Если там нет машин ГИБДД, это не означает, что мы не работаем, мы проводим профилактические беседы».

«Я не знаю, что символизирует эта фраза, но ГИБДД там нет. С завидным постоянством правила дорожного движения нарушаются. Я не знаю, с кем они профилактические беседы проводят, но в час пик там огромные пробки. При этом ситуация никак не решается», — комментирует девушка.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, на данном участке дежурят инспекторы ДПС, которые привлекают к ответственности водителей за нарушение ПДД.