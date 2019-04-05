В Нижнем Тагиле автоледи попала в ДТП из-за угроз пьяного мужчины с ружьём

В Нижнем Тагиле автоледи попала в дорожную аварию, испугавшись угроз пьяного мужчины с ружьём. По словам свидетелей, ДТП произошло сегодня около двух часов дня на развязке Черноисточинского шоссе и Серовского тракта. Два тагильчанина, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, перекрыли водителям машин дорогу. Тогда автоледи подала сигнал, надеясь, что таким образом заставит мужчин отойти в сторону.

«Один из них приставил к лобовому стеклу помповое ружье, на что девушка отреагировала тем, что резко тронулась с поворотом от угрожавших и совершила столкновение с проезжавшим мимо автомобилем. А нетрезвые мужчины ушли с места ДТП», — рассказал в группе «Типичный тагильчанин» в соцсети «ВКонтакте» очевидец аварии.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что сообщение от девушки-водителя сегодня действительно поступало. Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.