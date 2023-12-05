В Нижнем Тагиле автоледи перепутала педали и протаранила торговый павильон (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле на территории торгового центра «Гальянский» произошло необычное ДТП. Автомобиль Lada Priora протаранил торговый павильон со шторами и заехал внутрь. По информации очевидцев, за рулём автомобиля находилась девушка. Информацию подтвердили в администрации торгового центра.

«Классическая ситуация: женщина перепутала педали газа и тормоза, в итоге протаранила торговый павильон. К сожалению, страховые компании неохотно идут на возмещение убытков в таких случаях. Ситуация, прямо скажем, непростая. Тем не менее мы работаем, будем восстанавливать павильон и планируем возместить нанесённый ущерб», — рассказали АН «Между строк» в администрации рынка.