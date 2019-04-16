В Нижнем Тагиле автоледи избила пенсионерку за переход дороги в неположенном месте

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту обращения 59-летней местной жительницы Марины Л., которая заявила, что стала жертвой нападения со стороны незнакомой женщины. Инцидент произошёл вечером 14 апреля возле дома № 36 по улице Орджоникидзе. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», между пенсионеркой и 28-летней женщиной произошёл конфликт, переросший в потасовку.

«Со слов девушки, она ехала на своём автомобиле, когда внезапно на дорогу вышла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Девушка смогла уйти от столкновения, но остановила автомобиль и сделала женщине предупреждение. Словесная перепалка переросла в драку, после чего девушка села в автомобиль и уехала», — рассказали подробности в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, тяжесть нанесённого вреда здоровью потерпевшей, изучаются записи с видеокамер наблюдения, опрашиваются свидетели.