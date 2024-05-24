В Нижнем Тагиле автоледи арестовали на 5 суток за тонировку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил за решётку на 5 суток 21-летнюю местную жительницу за неправильную тонировку. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, 10 апреля 2024 года девушку остановил инспектор ДПС, который обратил внимание на то, что передние боковые стёкла её автомобиля ВАЗ-2113 затонированы не по ГОСТу. Тагильчанке сделали предупреждение и отпустили, но утром 22 мая она вновь попалась на глаза сотрудникам ГИБДД. В этот раз на неё был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и судья назначил автоледи наказание в виде 5 суток административного ареста.

Также в пресс-службе уточнили, что девушка подала жалобу на постановление по делу об административном правонарушении в Свердловский областной суд.