В Нижнем Тагиле автокран не смог вовремя остановиться из-за нечищеных дорог и попал в ДТП на улице Индустриальной 

В Нижнем Тагиле 28 марта на улице Индустриальной произошло ДТП с участием автокрана и автомобиля ГАЗ «Соболь». Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД города, авария произошла в 07:30 напротив дома № 41а, когда водитель автокрана, выезжая с прилегающей территории, врезался в «Газель», двигавшуюся в направлении Тагилстроя. Никто из участников инцидента не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД опросили водителя автокрана. Им оказался 57-летний местный житель. По факту случившегося он пояснил, что попытался затормозить, увидев «Газель», но техника продолжила движение по нечищеной дороге. В Госавтоинспекции отметили, что водитель автокрана имеет 32-летний стаж управления техникой. За последние 2 года в нарушении ПДД замечен не был.