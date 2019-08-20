В Нижнем Тагиле автохам расстрелял автомобиль, не уступивший ему дорогу

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту стрельбы по автомобилю местного жителя. Инцидент произошёл ещё 14 августа около 18:00 в районе дома № 46 по улице Фрунзе. По словам 26-летнего водителя Chery Kimo Владислава Гаёва, он остановился возле пешеходного перехода у кинотеатра «Урал», пропуская людей, когда с второстепенной улицы в транспортный поток попытался вклиниться автомобиль Hyundai H-1. Не имея возможности пропустить минивэн вперёд, водитель малолитражки продолжил движение. На пересечении улиц Космонавтов и Фрунзе Hyundai поравнялся с легковушкой и его водитель стал высказывать претензии в грубой форме, провоцируя ДТП.

«Водитель минивэна попытался остановить мою машину и произвёл выстрел в боковое стекло, затем развернулся и скрылся», — поясняет мужчина.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефону +7(3435)97–64–02.