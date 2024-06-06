В Нижнем Тагиле автоцистерна протаранила пять легковушек (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным установлено, что 73-летний водитель автомобиля-цистерны Volvo при подъезде к регулируемому перекрёстку не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал до впереди стоящих на красный сигнал светофора транспортных средств: Skoda Superb, Toyota RAV4, Skoda Fabia, Changan и Kia Rio, вследствие чего допустил с ними столкновение, после чего выехал на газон совместно со Skoda Superb. В результате ДТП люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

«Водитель грузовика пояснил автоинспекторам, что при движении в прямом направлении по Восточному шоссе, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но автомобиль не тормозил, вследствие чего он попытался проехать между транспортом, стоящим в попутном направлении, чтобы не выезжать на встречную полосу», — пояснили в дорожной полиции.

Установлено, что автоцистерна направлялась с завода «Уралхимпласт» в Верхнюю Синячиху. Внутри цистерны находилась смола, угрозы воспламенению не было. В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство по ст. 12.31 КоАП РФ, составлен материал за отсутствие технического осмотра по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ. В отношении ИП возбуждено производство по ст. 12.31.1 КоАП РФ за выпуск на линию автомобиля без прохождения контроля механика и медицинского работника.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными во время управления транспортом, не отвлекаться и выбирать скорость, соответствующую конкретным условиям.