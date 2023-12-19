В Нижнем Тагиле автобус выехал на встречку и врезался в легковушку

18 декабря около 16:00 в Нижнем Тагиле у дома № 110а на улице Садоводов произошло ДТП. 38-летний водитель автобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

«По предварительным данным установлено, что 38-летний водитель автобуса Mercedes ехал со стороны улицы Алтайской в сторону улицы Садоводов. Мужчина выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением 21-летней женщины», — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате аварии девушка — водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения водителя автобуса Mercedes составляет 22 года. В течение 2023 года за нарушение ПДД​ он привлекался 18 раз. 21-летняя водитель Renault Sandero имеет стаж управления автомобилем 2 года. За нарушения правил дорожного движения в 2023 году не привлекалась. На момент аварии оба водителя были трезвы.

Водитель Mercedes пояснил, что двигался на автобусе один по личным делам и при повороте потерял управление транспортом, в результате чего выехал на полосу встречного движения.