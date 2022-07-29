В Нижнем Тагиле автобус врезался в столб

В Нижнем Тагиле 28 июля на Привокзальной площади, у дома № 1 на улице Садовой, произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 14:00 62-летний водитель автобуса маршрута № 23 во время отъезда от остановки врезался в электроопору. В результате ДТП травмы получил 7-летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сиденье. Ребёнок доставлен в детскую ГБ. В момент происшествия в салоне находилось 5 пассажиров.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр, определили, что водитель пассажирского автобуса был трезв.

«Стаж вождения водителя по категории D составляет 28​ лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз. Сотрудниками технического надзора в отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.5 КоАП РФ за технические неисправности — демонтированы 4 пассажирских сиденья, неработоспособный ремень безопасности, в отношении механика составлен протокол по ст. 12.31. ч. 2 КоАП РФ за выпуск на линию неисправного транспортного средства, на юридическое лицо составлен протокол по ст. 12.31 ч. 1 КоАП РФ за отсутствие обязательного технического осмотра транспортного средства», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Сотрудники ГИБДД организуют проверку, в рамках которой инспекторы технического надзора проведут комплекс профилактических мероприятий с водителями автобусов, направленных на предупреждение аналогичных ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям организаций, оказывающих услуги по перевозке людей, особенно детей, о соблюдении правил дорожного движения.