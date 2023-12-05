В Нижнем Тагиле автобус сбил женщину, выходившую из трамвая

Накануне, 4 декабря, в Нижнем Тагиле у дома № 48 на улице Победы 33-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» сбил женщину, выходившую из трамвая. После столкновения автобус потерял управление и вылетел на тротуар, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

«Водитель имеет стаж управления категории Д 11 лет. За нарушение ПДД не привлекался. На момент аварии был трезв. Автобус следовал по городскому маршруту № 33 Красный камень — ГГМ, в момент ДТП в салоне находились 25 пассажиров, они не пострадали. Водитель пояснил стражам порядка, что слишком поздно заметил выходящего пешехода, попытался уйти от столкновения, но наезда избежать не удалось», — рассказали АН «Между строк» в ведомстве.

В результате ДТП пешеход доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Личность пострадавшей устанавливают сотрудники полиции.

В отношении водителя автоинспекторы составили административные материалы по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходу в движении), вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение пешеходного ограждения).

Инспекторы дорожного надзора Госавтоинспекции обнаружили на участке дороги, где произошло ДТП, снежные валы. В адрес обслуживающей организации направлена рекомендация на устранение неудовлетворительных дорожных условий.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будет установлена окончательная причина.

«В соответствии с пунктом 14.6 ПДД водитель обязан уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней», — напомнили в Госавтоинспекции.