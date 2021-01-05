В Нижнем Тагиле автобус сбил пенсионерку

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причины и обстоятельства ДТП, которое произошло 4 января в 18:00 у дома № 37 по улице Циолковского. Водитель автобуса ПАЗ маршрута № 25р сбил пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«Предварительно установлено, что 49-летний водитель автобуса ПАЗ, следуя в сторону улицы Октябрьской Революции, допустил наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу на запрещающий (красный) сигнал светофора», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

В результате дорожного происшествия пенсионерка с места происшествия бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Водитель пояснил, что, проезжая на зелёный сигнал светофора, в правом зеркале увидел, что для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу бежала женщина. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.