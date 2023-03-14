В Нижнем Тагиле автобус протащил по асфальту 73-летнего мужчину (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, как в Нижнем Тагиле пассажирский автобус протащил по асфальту 73-летнего мужчину. Инцидент произошёл 10 марта около 17:15 в районе остановки «Универсам» на Черноисточинском шоссе. Водитель автобуса № 25 при посадке не убедился в безопасности пассажиров и закрыл дверь, когда в салон ещё поднимался пожилой мужчина. Дверь зажала ногу пенсионера, и пассажир упал на дорогу. В таком положении пострадавший «проехал» по снегу и грязи около 20 метров прямо по асфальту, сообщили подписчики паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидцы, находящиеся в этом автобусе, рассказали, что сам водитель даже не заметил, как зажал в дверях пенсионера, и продолжал ехать по дороге, пока не услышал громкие крики пассажиров.

«Водитель, после того как заметил, остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал. Спасибо добрым людям, которые довезли деда до дома, хотели вызвать скорую, но он отказался», — прокомментировала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В городской ГИБДД начали проверку по факту происшествия. Водителя установили полицейские и вызвали для дачи показаний. В мэрии ситуацию пока не прокомментировали, уточнило ИА «Все новости». Пострадавший мужчина отделался небольшими травмами.