В Нижнем Тагиле аварийность на дорогах снизилась на 25%, а смертность увеличилась в 2 раза 

В Нижнем Тагиле в 2022 году на 25% снизилась аварийность на дорогах. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, сегодня представители ГИБДД, Службы заказчика городского хозяйства и управления образования администрации города рассказали о мерах, которые предпринимаются в Нижнем Тагиле для снижения аварийности и несчастных случаев на дорогах.

По словам заместителя начальника Нижнетагильского отдела ГИБДД Сергея Бернгардта, за пять месяцев 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 44 ДТП, это на 25,4% ниже, чем за тот же период 2021 года, травмированы 63 человека (минус 21,2%). На дорогах в этом году погибли 11 человек, что более чем в два раза больше, чем в минувшем году, первые месяцы которого унесли жизни пяти человек.

«С участием детей на территории города Нижний Тагил зарегистрировано 10 ДТП, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Травмированы 12 детей, это на 20% больше, чем в прошлом. Один ребёнок (был за рулём) погиб. В семи ДТП десять травмированных детей были в числе пассажиров. В двух ДТП два ребёнка травмированы в результате наездов на пешеходных переходах», — сообщил представитель ГИБДД.

В образовательных учреждениях регулярно проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, рассказали специалисты управления образования администрации города. В этом учебном году совместно с ПБДД ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» было проведено 84 городских и районных просветительских мероприятия — акции, квесты, фестивали, олимпиады, соревнования, в которых приняли участие более 40 тысяч детей и их родителей.

Директор Службы заказчика городского хозяйства Борис Моров отчитался о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2022 году на территории Нижнего Тагила запланирован ремонт восьми автодорог общего пользования протяжённостью 14,9 километра. До 2024 года в нормативное состояние будет приведено 85% городских дорог. Также Моров рассказал, что в 2021 году отремонтировано 22 843 квадратных метра пешеходных дорожек, обновлено 3340,18 квадратных метра тротуаров.

Кроме того, в городе из 804 пешеходных переходов 734 приведены в соответствие с требованиями новых национальных стандартов. В районе образовательных учреждений все 108 пешеходных переходов соответствуют современным требованиям, а также продолжается замена дорожных знаков — установлено 353 новых.