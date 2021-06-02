В Нижнем Тагиле Audi сбила ребёнка на велосипеде

Вчера, 1 июня, в Нижнем Тагиле 32-летний мужчина за рулём Audi сбил велосипедиста. Инцидент произошёл около 17:00 возле дома № 21 по улице Вагоностроителей.

Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля Audi, следуя по улице Вагоностроителей в сторону Восточного шоссе, на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пострадавший ребёнок с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу.

Как пояснил автоинспекторам водитель иномарки, ребёнок неожиданно выехал на велосипеде из-за стоящего автомобиля, который находился в левой полосе движения.

Сотрудники полиции отметили, что автомобилем управлял мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 13 лет, за нарушение ПДД в 2021 году привлекался 1 раз. На момент происшествия водитель был трезв.