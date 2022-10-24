В Нижнем Тагиле агрессивный собаковод подрался с водителем автобуса после сделанного замечания

В Нижнем Тагиле агрессивный мужчина напал на водителя автобуса из-за сделанного ему замечания. Причиной конфликта стала собака, которую мужчина провозил в общественном транспорте без поводка и намордника. Об этом в социальных сетях города сообщили очевидцы драки.

По словам свидетелей, инцидент произошёл вечером 20 октября на остановке «Поликлиники». Когда собаковод собирался выйти из салона, водитель автобуса сделал ему замечание по поводу провоза животных. После этого между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. В конфликт вмешались прохожие, которые оттащили агрессора от водителя.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», по данному инциденту сообщение в полицию не поступало. В настоящее время по информации из соцсетей в полиции организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.