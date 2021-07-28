В Нижнем Тагиле 90-летняя бабушка отдала все свои сбережения мошеннице, представившейся сотрудницей профсоюза

Накануне в полицию Нижнего Тагила с заявлением о хищении денег обратилась 90-летняя жительница Выи. Пострадавшая рассказала полицейским, что ей позвонили на стационарный телефон и спросили, как давно она получала подарки от профсоюза. Женщина призналась звонившей, что хотела бы получить что-нибудь к прошедшему Дню металлурга. Тогда звонившая женщина предупредила пенсионерку, что сейчас к ней придёт представитель профсоюзной организации.

«В этот момент в дверь позвонили, хозяйка, будучи уверенной, что пришла дочь, открыла дверь. Увидев на пороге незнакомую женщину, спросила, не из профсоюза ли та, и услышала утвердительный ответ. Пенсионерка вернулась к телефонному разговору и предложила пришедшей женщине взять трубку», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Во время беседы «представительница профсоюза» сообщила пенсионерке о необходимости обмена купюр из-за денежной реформы. Женщина попросила дать ей всю имеющуюся наличность для обмена в банке. Пострадавшая достала 180 тысяч рублей, но засомневалась и решила позвонить дочери. В это время злоумышленница взяла деньги и исчезла.

Следственным подразделением ОП № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску мошенниц, проверяются записи с камер видеонаблюдения.