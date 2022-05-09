В Нижнем Тагиле 9 мая станет самым солнечным днём этой недели 

В День Победы, 9 мая, погода порадует тагильчан солнцем и теплом. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, сегодня днём в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +20 градусов. А вот уже с завтрашнего дня прогнозируются дожди.

Во вторник, 10 мая, днём температура воздуха составит +19 градусов, ночью опустится до +9. Вероятность осадков составит 64%. 11 и 12 мая дожди усилятся, днём воздух прогреется до +14...+19, ночью — до +6 градусов.

13 и 14 мая также прогнозируется дождливая погода. Температура воздуха днём — до +16, ночью — до +7 градусов.

В воскресенье, 15 мая, ожидается переменная облачность, дневные температуры не превысят +17 градусов.