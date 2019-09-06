В Нижнем Тагиле 9-летний ребёнок поехал в школу на «Приоре» и устроил ДТП

Утром 6 сентября в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик за рулём Lada Priora устроил ДТП у дома № 53 по улице Окунева. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, третьеклассник находился дома один, поэтому решил поехать в школу на автомобиле родственника. Ребёнок взял ключи от автомобиля, которые находились в шкафу, и отправился на парковку, расположенную недалеко от дома. Мальчику удалось завести автомобиль и начать движение, но в этот момент он врезался в Mitsubishi Lancer, за рулём которого была 32-летняя женщина. В результате аварии оба автомобиля получили технические повреждения, а юный водитель после осмотра медиками с ушибом носа был отпущен домой. В дорожной полиции уточняют, что мальчик был пристёгнут ремнём безопасности.

«На место ДТП были вызваны законные представители несовершеннолетнего, а также владелец автомобиля Lada. В адрес отделения по делам несовершеннолетних по факту ДТП направлена информация о привлечении законных представителей несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, выразившееся в отсутствии воспитания и контроля со своей стороны», — сообщили в полиции.