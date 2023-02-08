В Нижнем Тагиле 9 февраля ожидаются сильные ветра и метели

В Нижнем Тагиле и на всей территории Свердловской области завтра, 9 февраля, ожидаются метели и сильные ветра с порывами до 18 метров в секунду. По информации метеослужб, из-за непогоды возрастает риск обрывов ЛЭП, возникновений ДТП по причине плохой видимости на дорогах, образований автомобильных заторов и аварий на системах ЖКХ. Кроме того, прогнозируются техногенные пожары в частных жилых домах и дачных постройках. Возможна отмена междугородних рейсовых автобусов.

МЧС рекомендует жителям и гостям города соблюдать необходимые меры безопасности, а в случае чрезвычайного происшествия звонить по единым номерам экстренных служб — 102 или 112.