В Нижнем Тагиле 79 нарушителей оштрафуют за самовольное подключение к электросетям

За пять месяцев 2021 года «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» было подано 79 заявлений в полицию по факту самовольного подключения к электросетям, сообщает пресс-служба компании.

По 21 заявлению в полиции составлены административные протоколы по статье 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа), часть материалов находятся в работе, ещё по 13 материалам уже вынесено судебное решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

«Как правило, нарушители — это клиенты, которым из-за задолженности было ограничено электроснабжение. Абоненты срывают пломбу и производят подключение к электросетям кустарными способами, что несёт в себе риски получения электротравмы или возникновения пожара и опасно как для самого нарушителя, так и для жильцов подъезда. Также незаконное подключение ведёт к увеличению общедомового потребления. Если клиенту отключено электричество и он не предпринял действий для погашения задолженности, мы выезжаем по адресу для проверки. В большинстве случаев факт самовольного подключения подтверждается», — рассказывает исполнительный директор АО «НТЭСК» Александр Попов.

Помимо отключения электроэнергии, в отношении неплательщиков применяются меры принудительного взыскания задолженности, арест имущества и банковских счетов. Кроме того, должнику может быть ограничен выезд за пределы страны. Энергетики напоминают, что полная и своевременная оплата электроэнергии поможет избежать дополнительных расходов в виде пеней и судебных издержек.