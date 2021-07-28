В Нижнем Тагиле 75-летняя пенсионерка отдала «целительнице» 780 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле 75-летняя жительница Выи, воспользовавшись услугами «целительницы», лишилась 780 тысяч рублей, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавшая рассказала полицейским, что 25 июля возле остановочного комплекса «Рудоуправление» к ней подошла женщина, которой на вид около 45 лет, и попросила подсказать, где находится ближайшее ателье. Во время разговора незнакомка назвала себя целительницей и сообщила пенсионерке, что кто-то из близких родственников навёл на неё порчу. При этом женщина заверила, что поможет снять наговор. В этот момент к ним подошла девушка и обратилась за помощью к знахарке. Им обеим была назначена встреча на следующий день, на которую они должны были принести фотографию и небольшой набор продуктов.

«При встрече знахарка достала из контейнера землю, назвав её священной, которую принялась втирать в фото пожилой женщины, потом предложила ей своей рукой сделать то же самое. Во время процесса пенсионерка увидела появившиеся на фотографии три креста и сильно испугалась, услышав, что в ближайшее время трое родственников умрут. Неприятные новости ожидали и девушку. Целительница назначила новое время на 14:30 и попросила обеих принести все денежные средства, имеющиеся дома, для проведения обряда снятия порчи», — рассказали в ведомстве.

В указанное время пенсионерка передала женщине конверт, в котором находились деньги, то же самое сделала и девушка. Мошенница предложила встретиться на следующий день, сказав, что вернёт все деньги. Однако, когда пострадавшая пришла в условленное место, целительница и девушка так и не появились. Тогда тагильчанка и поняла, что её обманули, разыграв спектакль.

Следователями ОП № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 «Кража». Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.